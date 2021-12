Vítimas de incêndio receberão benefício nesta sexta-feira

As famílias desabrigadas após o incêndio ocorrido na comunidade da Baixa do Petróleo, conhecida como Alagados, em Massaranduba, receberão nesta sexta-feira, 23, o aluguel social de R$ 300 da Prefeitura.

O benefício será concedido a 24 das 52 famílias cadastradas pela Secretaria Municipal de Promoção Social, Esporte e Combate à Pobreza (Semps), que estão com os documentos em dia.

As vítimas que não estão com os documentos pessoais regulares, são encaminhadas aos postos do serviço de atendimento ao Cidadão (SAC), para a solicitação de novas vias. Na unidade é possível fazer a 2ª via do RG, CPF, Carteira de Trabalho, Certidões de Nascimento e Casamento.

Confusão e atraso

Desde a terça, 20, uma unidade do SAC Móvel atende os desabrigados que precisam da 2ª via dos documentos perdisos, mas no primeiro dia, uma confusão atrapalhou um atendimento.

Um carro de som divulgou os serviços pelas ruas do bairro, sem ressaltar que a prioridade de atendimento seria para as vítimas do incêndio. "Estamos aqui desde muito cedo. Tem gente que não tem nada a ver. Era para sermos os primeiros", reclamou a dona de casa Maria José Bispo de Oliveira, 57 anos.

Até o momento, onze famílias foram abrigadas pela Semps no Centro Comunitário Mangueira, localizado a dois quarteirões da área afetada, na Travessa Rubem Amorim, 14, em Massaranduba.

Em nota, a prefeitura informou que fornece aos desabrigados refeições, material de higiene e limpeza, além de acolhimento por assistentes sociais e psicólogas 24 horas por dia.

