Vítimas de deslizamento de barranco são liberadas do HGE

As vítimas do deslizamento de barranco que aconteceu na manhã desta quinta-feira, 9, na Avenida Juracy Magalhães, já receberam alta médica do Hospital Geral do Estado (HGE), de acordo com informações da Secretaria de Saúde do Estado (Sesab). Silvino, 55 anos, sofreu dois cortes nos pés, e Jamila, 25, fez exames e foi liberada em seguida. Não foram divulgados os sobrenomes das vítimas.

Um motociclista que passava pelo local prestou os primeiros socorros a uma das vítimas até a chegada das ambulâncias do Serviço de Atendimento Médico de Urgência (Samu). Outra conseguiu sair sozinha do soterramento de acordo com a assessoria da Polícia Militar (PM-BA).

O Corpo de Bombeiros permaneceu no local para verificar se havia outras pessoas soterradas, o que foi descartado no início da tarde. A equipe do resgate trabalhou na remoção da terra que deslizou para a avenida com uma retroescavadeira.

Funcionários da Empresa Baiana de Águas e Saneamento S.A (Embasa) e pessoas que passavam na avenida, também ajudaram a retirar a terra e resgatar as primeiras vítimas. Um engenheiro da Defesa Civil de Salvador (Codesal) esteve no local para atender a ocorrência.

A Companhia de Eletricidade do Estado da Bahia (Coelba) mandou uma equipe para desligar a rede elétrica para que o Corpo de Bombeiros trabalhe com segurança. Na manhã desta quinta, foram registrados em diversos pontos da cidade alagamentos, semáforos quebrados e canais que transbordaram. As ocorrências complicaram o trânsito nas principais vias de Salvador.

