Vítimas de atropelamento no Trobogy têm quadro clínico estável

As jovens Gleiciane Rocha e Carine Barbosa dos Santos, vítimas do atropelamento no Trobogy, nesta terça-feira, 17, possuem quadro estável de saúde. As jovens foram encaminhadas para o Hospital Municipal de Salvador logo após acidente.

Segundo o boletim médico apresentado pela Santa Casa da Bahia nesta quarta-feira, 18, Carine foi submetida a um procedimento cirúrgico ainda na terça-feira, a mesma permanece internada na enfermaria. Já Gleiciane foi diagnosticada com múltiplas faturas após a realização de exames. Ela está internada na Unidade de Terapia Intensiva (UTI) e deverá ser submetida a uma cirurgia.

Relembre o caso

Na manhã de ontem, 17, o motorista de um caminhão perdeu o controle do veículo e atropelou seis pessoas na avenida Aliomar Baleeiro, na entrada do Trobogy. Um homem identificado como Elinaldo Gonçalves, 55 anos, não resistiu aos ferimentos e morreu no local. A segunda vítima, Vanessa Brito, foi socorrida pelo Serviço de Atendimento Médico de Urgência (SAMU) e também veio a óbito.

Os sepultamentos ocorrerão nesta quarta-feira, no cemitério Bosque da Paz. Elinaldo será sepultado, às 16h, já Vanessa, às 16h30.

Uma outra mulher de 27 anos foi socorrida para o Hospital Eládio Lasserre e outra vítima foi levada ao Hospital Geral do Estado (HGE).

