Vítimas de acidente no Trobogy serão sepultadas nesta quarta

Serão sepultados na tarde desta quarta-feira, 18, no cemitério Bosque da Paz, em Salvador, os corpos do porteiro Elinaldo Gonçalves, 48 anos, e da babá Vanessa Brito Santos, 28 anos, que morreram nesta terça, 17, em decorrência do acidente com um caminhão no bairro do Trobogy.

Os corpos das vítimas foram liberados por familiares do Instituto Médico Legal (IML), de onde foram levados para o velório. O sepultamento de Elinaldo acontece às 16h, e o de Vanessa será realizado às 16h30.

Outras quatro pessoas ficaram feridas no acidente. Débora Dias, 26 anos, foi encaminhada com escoriações ao Hospital Eládio Lasserre, e Samira Mercês de Souza, 16 anos, para o Hospital Geral do Estado (HGE).

Já as adolescentes Gleiciane Rocha e Carine Barbosa dos Santos, ambas de 16 anos, foram socorridas para o Hospital Municipal de Salvador, com quadro estável. Um novo boletim sobre o estado de saúde das duas será divulgado nesta quarta pela Santa Casa de Misericórdia da Bahia, que administra a unidade de saúde.

adblock ativo