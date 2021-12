Vítimas das chuvas recebem geladeiras novas

Cerca de 80 pessoas, vítimas das fortes chuvas que atingiram a capital baiana nos últimos meses, receberam um refrigerador novo, nesta terça-feira, 14, na sede da Coelba, em Pirajá. A doação das geladeiras é fruto de parceria entre a prefeitura de Salvador e a empresa de energia.

O motoboy Marcelo Barreto de Souza, 35 anos, que teve a casa condenada pela Defesa Civil após um deslizamento de terra, foi um dos contemplados. Apesar da alegria em receber o refrigerador, ele disse que trocaria o eletrodoméstico pela obra de contenção de encosta no local onde mora, em Cosme de Farias. "Não perdi só a geladeira. Perdi minha casa. Dezoito famílias estão na mesma situação", disse.

Segundo Marcelo, a localidade é conhecida como Baixa do Tubo e foi visitada pelo prefeito ACM Neto no dia do deslizamento, em abril. "Conversei pessoalmente com Neto. Ele prometeu fazer a obra, mas parece que esqueceu. Peço, em nome das 18 famílias, que ele lembre de nós". A equipe de A TARDE entrou em contato com a assessoria de comunicação da prefeitura, mas até o fechamento desta edição não obteve retorno.

Pré-requisito

Conforme Ana Cristina Mascarenhas, gerente de eficiência energética da Coelba, cerca de 200 pessoas foram inscritas, até esta terça, para receber uma geladeira.

"A maioria está cadastrada pela prefeitura para receber algum auxílio relativo à chuva, seja aluguel, emergencial ou outro", explica.

Aquele morador, com direito ao auxílio, que ainda não se cadastrou para receber uma nova geladeira, deve procurar um representante da Coelba, em uma das seis prefeituras-bairro. É necessário apresentar documentos pessoais e número do auxílio-emergência, segundo Cristina.

"Além da contribuição social, o objetivo é evitar uma prática comum: quando compram geladeira nova, as pessoas costumam doar a velha, e quem recebe vê a conta de energia aumentar. Pode até perder o desconto tarifário, se tiver", diz.

De acordo com Cristina, para ter direito ao desconto na conta de energia, além de comprovar ser de baixa renda, o usuário deverá ter um consumo mensal de, no máximo, 220 kWh.

