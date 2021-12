Vítima reconhece relógio roubado e assaltantes são presos

A tentativa de venda de um relógio Invicta em um site de classificados grátis levou a prisão de três homens. Isso porque uma pessoa que tinha tido o acessório roubado pelo trio reconheceu o relógio e acionou a polícia.

A joia, avaliada em R$ 4 mil, tinha sido roubada na última segunda, 5, junto com o veículo da vítima e outros pertences. O crime aconteceu no bairro do Bonfim. Nesta quinta, 7, o proprietário percebeu que o relógio era anunciado na internet por R$ 500.

A polícia foi acionada e investigadores da Delegacia de Repressão a Furtos e Roubos de Veículos (DRFRV) marcaram um encontro com os assaltantes na região do Iguatemi. Leonardo de Oliveira Godoy, Iago Castro Miranda Meira e Janderson dos Santos Moreira Nascimento caíram na armadilha e foram presos.

A polícia também conseguiu recuperar o Focus da vítima. O trio vai responder por roubo e receptação.

adblock ativo