Vítima encontrada no Barro Branco faria aniversário hoje

Foi encontrado, na manhã desta terça-feira, 28, o corpo de mais uma vítima do deslizamento de terra na localidade conhecida como Barro Branco, na avenida San Martin, em Salvador. A vítima, identificado como Sivaldo Filho, faria 30 anos nesta terça.

Os bombeiros mantêm as buscas por duas mulheres que ainda estão desaparecidas. Voltou a chover, o que dificulta o trabalho.

Nesta segunda-feira, 27, oito pessoas morreram e outras quatro pessoas foram socorridas com ferimentos. O barranco deslizou por volta de 5h da manhã, atingindo quatro casas. Além desta ocorrência, outro deslizamento na localidade de Marotinho, em Bom Juá, matou outras quatro pessoas da mesma família.

Com o corpo encontrado nesta manhã, chega a 13 as mortes em decorrência da chuva que atinge Salvador desde domingo, 26. Os corpos estão no Instituto Médico Legal (IML) aguardando identificação e ainda não há informações sobre enterro.

Em San Martin, 12 vítimas já haviam sido foram localizadas, sendo oito mortas e quatro feridas. A identidade das vítimas não foi divulgada pelos órgãos oficiais, no entanto, segundo informações dos moradores do bairro, estavam entre os mortos Samuel dos Santos, 12; Elaine Silva, 31; Magnólia Paim, 40; José Cosme, 50; Maria Tereza, 65; Maria José, 71; e Cássia Souza, 35. A oitava morte foi confirmada pelo chefe da Assessoria Geral de Comunicação da Prefeitura, Roberto Messias

Entre os sobreviventes, está uma menina de 14 anos, que foi levada para o Hospital Roberto Santos. Outras três pessoas não tiveram os nomes divulgados. O estado de saúde deles não foi informado. O Corpo de Bombeiros estima que outras pessoas ainda estejam soterradas.

A assessoria de comunicação do HGE informou que Jeane da Cunha Bispo e uma criança de oito anos do sexo masculino com as iniciais A.B.P, vítimas do deslizamento na localidade do Marotinho, em Bom Juá, continuam hospitalizadas em estado grave. Uma jovem de 13 anos com as iniciais B.A. recebeu alta ainda na tarde desta segunda.

