Vitima de tiro na Caixa Econômica passa bem após cirurgia

A vítima que foi atingida de raspão por tiro em um escritório da Caixa Econômica Federal na tarde da quarta-feira, 21, passa bem após cirurgia no Hospital São Rafael.

Em uma postagem em uma rede social nesta quinta-feira, 22, o filho de Jucilene Nazaré Araújo, Ricardo, disse que a mãe passa bem após o procedimento. Ele agradeceu as mensagens de carinho, porém, preferiu não dar mais detalhes sobre o estado de saúde da mãe.

Jucilene foi uma das baleadas pelo colega de trabalho, Glei Mario de Lemos Leal, 51 anos, que abriu fogo na tentativa de acertar o chefe, Jorge Silva Oliver, que seria o coordenador da Gerência de Garantia.

Durante a ação, Jorge ficou ferido e foi socorrido. Ainda não se sabe o estado de saúde dele. A vítima fatal foi Marionoélia Andrade Santos, 51 anos, que foi atingida na cabeça. Ela chegou a ser socorrida com vida mas faleceu no Hospital Geral do Estado (HGE), na Vasco da Gama.

A tentativa de homícidio que terminou na morte de uma pessoa e deixou mais duas feridas aconteceu no 15º andar do prédio da Caixa Econômica Federal, situado na avenida Paralela, após uma discussão entre o acusado e Jorge.

adblock ativo