Vítima de sequestro na Av. Paralela é libertada pela polícia

Uma mulher, vítima de sequestro relâmpago, foi resgatada por policiais militares na manhã desta quinta-feira, 22, no estacionamento do supermercado Extra, na avenida Luís Viana Filho (Av. Paralela), em Salvador. Moisés de Jesus Diogo, suspeito de ter cometido o sequestro, foi preso em flagrante por policiais da Companhia Independente de Policiamento Tático (CIPT), conhecida como Rondesp/Atlântico.

A polícia recebeu informações através da Superintendência de Telecomunicações das Polícias Civil e Militar (Stelecom) de que uma mulher estava sendo assaltada dentro de um automóvel Sandero de cor branca. Com isso, guarnições da Rondesp iniciaram diligências e localizaram o carro descrito no estacionamento do supermercado.

Conforme a PM, os policiais fizeram a abordagem e deram voz de prisão ao suspeito que estava armado no interior do veículo. Ele mantinha a proprietária do carro refém enquanto aguardava o retorno do comparsa, que praticava saques nos terminais de auto atendimento localizados no estabelecimento comercial.

Veículo onde a vítima foi mantida refém. (Foto: Divulgação | Polícia Militar)

Os PMs apreenderam um revólver calibre 38 municiado com seis cartuchos intactos com o criminoso e recuperaram da R$ 601 em espécie, um relógio, quatro anéis, um brinco e um colar.

Moisés e o material recuperado pelos policiais foram apresentados na Delegacia Especial de Furtos e Roubos de Veículos (DFRV). A assessoria do supermercado Extra informou que a rede permanece à disposição para contribuir com a investigação dos órgãos competentes.

