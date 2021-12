Vítima de roubo atropela ladrões em moto

A situação protagonizada pelo caminhoneiro Rafael Tavares da Silva, na tarde desta quarta-feira, 8, até parecia cena de filme de ação. Após ser vítima de uma saidinha bancária, na rua Silveira Martins, no Cabula, ele resolveu perseguir dois ladrões e tentar resgatar os R$ 1,2 mil roubados.

Rafael estava conduzindo um caminhão Ford F-350 prata (HYO-0316) e os bandidos estavam de moto. Na perseguição, ele conseguiu alçançar os homens no cruzamento da rua Silveira Martins com a dos Rodoviários - entroncamento entre os bairros do Cabula e Pernambués -, onde colidiu com eles e passou por cima.

Os dois assaltantes, um identificado como Sérgio Santos Arouca, 42 anos, e outro ainda sem identificação, ficaram presos embaixo do caminhão. A violência do impacto foi tão forte que, depois que bateu na moto, o caminhão passou por cima de um bloco de concreto, além de arrancar uma placa de publicidade da prefeitura e uma de identificação de rua.

Os criminosos foram levados pelo Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu) ao Hospital Geral do Estado (HGE). Rafael também foi encaminhado ao HGE e, depois, conduzido à Delegacia de Tancredo Neves.

No posto da Polícia Civil do HGE, o motorista disse que, ao ser assaltado, se assustou, perdeu a direção do caminhão e atropelou os ladrões.

Estado de destruição da motocicleta após o impacto

Transalvador

O supervisor da Transalvador, Luciano Brito, disse que um dos ladrões usava camisa de mototaxista e galocha, o que lhe chamou atenção.

"Recebemos informação de um ferido e um morto. Ao chegarmos, só um se mexia, o outro estava imóvel, se fingiu de morto. Acho que ficou com medo de ser linchado e só começou a se mexer quando o Samu chegou", lembrou.

Sem se identificar, um agente disse que Sérgio tem passagens por saidinhas bancárias e está sendo procurado pela 1ª Delegacia de Homicídios por assassinato. Segundo informações do posto da Polícia Civil no hospital, o estado de saúde do homem não identificado é grave e o de Sérgio, estável.

