Vítima de colisão entre dois ônibus segue em estado grave

Segue internado em estado grave uma das vítimas do acidente entre dois ônibus na tarde desta segunda-feira, 10, por volta de 16h20, no Dique do Tororó, sentido Bonocô.

Domingos Pereira Souza, de 60 anos, é o único dos 22 passageiros com ferimentos graves e continua internado na emergência do Hospital Geral do Estado (HGE).

De acordo com informações de outros passageiros, Domingos estava sentado no banco logo atrás do motorista da empresa VSA. Quando o veículo se chocou na traseira do oturo ônibus, da empresa Verdemar, o passageiro foi arremessado para a frente e bateu a cabeça nas estruturas metálicas.

Segundo testemunhas e agentes da Superintendência de Trânsito e Transporte de Salvador (Transalvador), o idoso foi tirado pelo espaço onde ficava o parabrisa do ônibus, uma vez que a porta dianteira do veículo emperrou com o impacto.

Os outros 21 feridos, segundo o supervisor da Transalvador Ney Pedra, tiveram escoriações leves e foram atendidos por equipe do Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu).

