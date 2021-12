Vítima de bala perdida diz que "sentiu picada no braço" e não notou ação de bandido

Uma idosa de 65 anos, vítima de uma bala perdida na tarde desta terça-feira, 1, no bairro da Graça, em Salvador, disse que não percebeu a ação criminosa quando andava na rua da Paz. De acordo com o primeiro depoimento dela para a delegada, Carmén Dolores, "ela sentiu uma picada no braço" e não notou que tinha sido baleada.

Em seguida, ela avistou dois homens correndo pela rua, sendo que um deles estava armado. De acordo com a Polícia Civil, equipes da 14ª Delegacia Territorial da Barra - responsável pela investigação do caso - apuraram que um dos rapazes é guardador de carro que atua na região da Graça e estava sendo perseguido por um outro homem.

Após ser atingida por bala perdida, a idosa foi levado para o Hospital Geral do Estado (HGE), na Vasco da Gama, onde foi atendida.

Inicialmente, policiais militares relataram que a mulher tinha sido baleada durante uma tentativa de assalto, o que foi descartado depois.

A idosa deve voltar a ser ouvida pela delegada.

