Vítima de assalto em shopping foi sequestrada e violentada

A mulher que teve o carro roubado no Salvador Norte Shopping na terça-feira, 28, também foi vítima de sequestro e estupro. A informação foi confirmada pela Polícia Civil nesta quinta-feira, 30.

Os suspeitos do crime já foram identificados por meio das imagens das câmeras de segurança do estabelecimento, que fica no bairro de São Crsitóvão.

A vítima já foi encaminhada para realizar exames de corpo de delito e também irá tomar coquetel de prevenção a aids.

Ainda conforme a polícia, a mulher relatou o roubo e o abuso sexual em depoimento na Delegacia de Repressão a Furtos e Roubos de Veículos (DRFRV).

Não há informação se os homens saíram do local com a vítima ou se o estupro ocorreu dentro do shopping.

Em nota, a assessoria do Salvador Norte Shopping informou nesta quinta "que os fatos estão sendo apurados pelas autoridades competentes e que tem dado todo apoio no sentido de esclarecer a questão".

