Vítima de acidente tinha acabado de ser pai de menino

O cabo reformado do Exército Egnaldo Santos Neris, de 32 anos, que morreu após colidir seu Fiat Brava no fundo do ônibus da empresa São Cristóvão, no domingo, 3, pela manhã, tinha acabado de ser pai. Sua esposa havia dado à luz um menino no hospital.

O acidente na Avenida Heitor Dias, na Vila Laura, destruiu completamente o veículo. O corpo de Egnaldo ficou preso às ferragens. Segundo testemunhas, o carro bateu em alta velocidade no ônibus, que estava parado.

A chuva que caiu domingo pode ter agravado o acidente. A batida aconteceu por volta das 9h30, próximo à Ladeira do Capoteiro, na direção da Rótula do Abacaxi. O ônibus, de placa NTH-7306, havia parado no ponto para o desembarque de passageiros.

adblock ativo