Vítima de acidente no Itaigara é transferida de hospital

Foi transferida para o Hospital São Rafael na tarde deste domingo, 9, por volta de 16h30, a médica Luciana Tavares Lucetti, de 34 anos, que se envolveu em um acidente de carro neste sábado, 8, no Itagara.

Luciana estava no carona e era amiga do publicitário Daniel Prata, de 29 anos, que morreu no acidente. Ela estava internada no Hospital Geral do Estado (HGE), em coma induzido e com várias fraturas pelo corpo. Apesar de grave, seu quadro clínico era estável.

O acidente aconteceu na madrugada de sábado, por volta das 4h30, quando uma caminhonete bateu no veículo de Daniel, que morreu após seu carro ter capotado com o impacto da batida.

O motorista que causou o acidente, Roberto João Starferi Sampaio Filho, foi autuado em flagrante, com sinais de embriaguez, por policiais da 35ª Companhia Independente da Polícia Militlar (CIPM).

