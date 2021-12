Vítima de acidente na BR-324 ainda corre risco de morte

Uma das vítimas do acidente que deixou um morto na BR-324, na manhã de quinta-feira, 6, segue internada em estado grave no Hospital do Subúrbio, em Salvador. Embora as causas que incitem a gravidade do estado clínico do paciente não tenham sido detalhadas, a assessoria da unidade médica destaca que a vítima corre risco de morte.

Os outros dois feridos encaminhados para o Hospital do Subúrbio, logo após a colisão entre o ônibus e uma carreta, um teve alta médica ainda na noite de quinta, 6, e outro permanece internado em estado estável.

A assessoria da unidade antecipa que os familiares dos feridos, ainda hospitalizados, solicitaram transferência dos pacientes para centros privados. O processo de solicitação ainda está em andamento e, por isso, o prazo de transferência ainda não foi estabelecido.

Acidente - Os internados no Hospital do Subúrbio estavam em um ônibus que colidiu contra um carreta parada na BR-324, quando seguia para o Polo Petroquímico de Camaçari, na Região Metropolitana de Salvador (RMS). O motorista da carreta, João Correia de Lima Sobrinho, 54, que realizava ajustes no motor do veículo, foi atingido pelo ônibus e morreu no local.

Cerca de 27 passageiros do ônibus, que estava a serviço da empresa Odebrecht, ficaram feridos, sendo que um deles teve a perna decepada. Em nota, a Odebrecht lamentou o acidente e informou que está arcando com todos os custos necessários à recuperação dos trabalhadores acidentados.

