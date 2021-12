Vistoria para transporte escolar começa nesta segunda

As vistorias em veículos de transporte escolar começa nesta segunda-feira, 6. As inspeções seguem até o dia 17 de janeiro, de acordo com a Superintendência de Trânsito e Transporte do Salvador (Transalvador).

Os motoristas devem levar seus veículos à Gerência de Taxi (Getax), nos Barris, das 7h30 às 11h30 e das 13h às 16h30.Quem possui os alvarás entre 0001 e 0100 deverão comparecer no primeiro dia de vistoria.

Para que o alvará de permissão seja renovado, é necessário que o veículo esteja com padronização obrigatória e condições de trafégo, controlador de velocidade com certificado de aferição do cronotacógrafo emitido pelo Ibametro e equipamentos de segurança (extintor de 4 kg, triângulo, chave de roda e macaco). A higienização e a apresentação do estado de conservação também serão levados em conta.

Os proprietários dos veículos devem levar seus documentos pessoais e do automóvel, como cartão de identificação, a carteira de identidade, comprovante de residência, licenciamento atualizado, carteira de habilitação classe D, pagamento da taxa de vistoria, Nada Consta de multas de trânsito, selo GNV e o comprovante de recolhimento da contribuição sindical.

Para realizar a inspeção, é necessário pagar a taxa de vistoria (R$ 60,61) e de aferição do cronotacógrafo pelo Ibametro (R$ 37,50).

Aqueles veículos que forem reprovados em alguma categoria terá 30 dias para retornar ao Getax com as correções. Se não voltarem nesse período, ganhará uma multa de R$ 7,36, uma notificação e poderão ter os carros apreendidos.

Quem não apresentar o veículo no período estabelecido pagará uma multa de R$ 29,47.

adblock ativo