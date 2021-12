Vistoria libera venda de fogos de artifício

A Feira de Fogos, montada na Av. Paralela, em Salvador, foi liberada pelo Corpo de Bombeiros e pela Secretaria Municipal de Urbanismo (Sucom) para comercializar fogos de artifício até o dia 2 de julho.

Nesta quarta-feira, 15, a feira passou por vistoria do Comando de Atividades Técnicas e Pesquisas do Corpo de Bombeiros, que não encontrou irregularidades em nenhuma das 14 barracas. No ato da vistoria, os oficiais responsáveis emitiram o auto de vistoria do Corpo de Bombeiro (AVCP), documento que comprova que o local possui condições de segurança para possíveis ocorrências de incêndio.

Todos os estandes, de acordo com o capitão do Corpo de Bombeiros Carlos Grimaldi, responsável pela inspeção, obedeciam aos critérios de segurança exigidos pela corporação, como a instalação de dois extintores e que os produtos estivessem com a data de validade e instruções de uso e manejo.

No ato da certificação, foram exigidos, ainda, que as embalagens estivessem armazenadas em locais frescos e arejados, que os proprietários apresentassem laudo informando sobre a regularidade das instalações elétricas e que cada estabelecimento deixasse visíveis avisos de "não fume".

"É importante que todos os proprietários sigam à risca as exigências para evitar acidentes. Fogos de artifício são materiais altamente inflamáveis e, por isso, precisam ser armazenados de forma devida para garantir a segurança tanto do cliente como dos vendedores", afirmou o capitão.

Adequação

Segundo o vice-presidente da Associação dos Comerciantes de Fogos de Artifícios de Salvador (Acomfart), Josué Almeida, todos os proprietários procuraram adequar suas barracas já no momento da montagem para não adiar o funcionamento da feira.

"Com o tempo, percebemos a importância de seguir todas as regras para evitar acidentes graves que possam colocar a vida de todos em risco", disse.

Segundo ele, os cuidados para evitar acidentes começam com a escolha do local para a realização da feira. "A área foi escolhida estrategicamente, porque permite obedecer a uma distância regulamentar mínima de 100 metros de outros estabelecimentos. Este acompanhamento que o Corpo de Bombeiros faz é de fundamental importância para que a gente trabalhe com tranquilidade", avaliou.

A Feira de Fogos funciona ao lado do Colégio Villa (Paralela), das 8h às 22h.

