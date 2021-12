Vistoria do Transporte Escolar começa nesta segunda-feira

As vistorias nos veículos que operam em Transporte Escolar serão realizadas a partir desta segunda-feira, 14, pela Superintendência de Trânsito e Transporte do Salvador (Transalvador). A supervisão é válida para o primeiro semestre do ano letivo de 2013 e a taxa para realização da fiscalização é de R$51,31, segundo informações da Transalvador.

De acordo com o órgão, os permissionários deverão comparecer de 14 a 24 de janeiro, das 8 às 13 horas, na Gerência de Táxi e Transportes Especiais (Getax) da Transalvador, localizada na Avenida Vale dos Barris, portando cartão de identificação, carteira de identidade, comprovante de residência, licenciamento atualizado, carteira de habilitação classe D, pagamento da taxa de vistoria, Nada Consta de Multas de Trânsito, selo GNV e o comprovante de recolhimento da contribuição sindical, com o Artigo 579 da Consolidação das Leis do Trabalho (CLT).

Para atender às exigências do órgão responsável, os transportes devem conter padronização obrigatória (faixas pintadas conforme o Artigo 136, Item III, do Código de Trânsito Brasileiro); condições de tráfego, segurança, higiene e conservação; controlador de velocidade aferido pelo Ibametro com certificado de aferição do cronotacógrafo e equipamentos de segurança (extintor de 4 kg, triângulo, chave de roda e macaco).

Aqueles veículos que não forem aprovados terão até 30 dias para retornar à central com os problemas corrigidos. Após essa data, os permissionários serão notificados e poderão ter os carros apreendidos. Quem não se apresentar pagará multa de R$29,48 e mais R$7,36 de taxa de retorno.

