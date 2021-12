Vistoria de transportes escolares em Salvador começa nesta segunda

Mais de 900 veículos do transporte escolar vão ser vistoriados a partir desta segunda-feira, 16, na sede da Coordenadoria de Táxi e Transportes Especiais (Cotae), em Salvador. A taxa para vistoria é de R$ 84,93, com atendimento das 7h30 às 11h30 e das 13h às 16h30. Quem não passar pela fiscalização até o dia 27 de setembro, vai ter que pagar multa R$ 42,30 e fica impedido de exercer a atividade.

A meta é que a Secretaria Municipal de Mobilidade (Semob) inspecione cerca de 100 veículos por dia, de acordo com a ordem do número de alvará. Vão ser analisados a padronização obrigatória dos veículos (conforme artigo 136 do Código de Trânsito Brasileiro), higiene, estado de conservação, condições de tráfego, controlador de velocidade (tacógrafo) medido pelo Ibametro e regularidade dos equipamentos de segurança, além da câmera de ré.

O motorista precisa ter ainda, a carteira de identidade, comprovante de residência, licenciamento atualizado, carteira de habilitação classe D, comprovante de pagamento da taxa de vistoria, “nada consta” de multas de trânsito e selo GNV.

Em caso de alguma irregularidade, o motorista tem de até 10 a 30 dias para solucionar a questão e retornar à Cotae para solicitar nova vistoria.

