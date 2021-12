Vistoria de transporte escolar vai até o próximo dia 28

Cerca de 70 veículos que fazem o transporte escolar em Salvador realizaram a vistoria obrigatória do 2º semestre de 2015, no primeiro dia da ação. O serviço é realizado na sede da Coordenadoria de Táxi e Transportes Especiais (Cotae), no Vale dos Barris, até o dia 28 deste mês.

De acordo com o chefe do setor de vistoria do Cotae, Cledson Nogueira, o órgão está preparado para atender a 100 veículos por dia. "Sempre de segunda a sexta-feira, das 7h30 às 11h30 e das 13h às 16h30", explica Nogueira.

Durante a vistoria, os fiscais observam pontos como padronização obrigatória dos veículos, higiene, estado de conservação, condições de tráfego, controlador de velocidade e regularidade dos equipamentos de segurança, além da documentação. "Caso seja identificado algum problema, o permissionário tem de 10 a 30 dias para solucionar e retornar à coordenadoria para solicitar nova vistoria", frisou.

O valor que o permissionário pagará pela taxa de vistoria é de R$ 68,11. Aquele que não apresentar o veículo na data marcada poderá pagar multa.

Fernando José Bispo, 35, foi um dos que realizaram o serviço no primeiro dia. Para ele, a vistoria dá credibilidade e confiança aos clientes. "É um serviço fundamental e indispensável. É a garantia de que estamos aptos ao trabalho", destaca.

Vidas

Para o secretário municipal de Mobilidade (Semob), Fábio Mota, essa é a forma de garantir a segurança dos estudantes e permissionários. "São vidas sendo transportadas. A manutenção dos veículos e o bom estado de conservação estão diretamente relacionados ao índice de acidentes. Se os carros são vistoriados, diminui significativamente a probabilidade de alguma ocorrência", afirma Mota.

O secretário alertou sobre o perigo dos transportes clandestinos. "Só este ano, foram mais de 60 apreendidos. Esses veículos não têm permissão para executar o trabalho, mas, mesmo assim, as pessoas se aventuram", constata Mota.

