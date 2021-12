Vistoria de transporte escolar 2015 começa na segunda-feira

A vistoria dos transportes escolares de 2015, em Salvador, começa na próxima segunda-feira, 19, na sede da Coordenadoria de Táxi e Transportes Especiais (COTAE), no Vale dos Barris. Cerca de 900 veículos passarão pela análise da Secretaria de Mobilidade (Semob) em que serão observados pontos como padronização obrigatória dos veículos, higiene, estado de conservação, condições de tráfego, controlador de velocidade e regularidade dos equipamentos de segurança, além da documentação.

Os documentos exigidos durante a vistoria são: comprovante de contribuição sindical, cartão de identificação, carteira de identidade, comprovante de residência, licenciamento atualizado, carteira de habilitação classe D, pagamento da taxa de vistoria, "Nada Consta" de multas de trânsito e selo GNV.

De acordo com o secretário de Mobilidade, Fábio Mota, as irregularidades encontradas são recorrentes. "Semestralmente as principais irregularidades registradas nas ações são as más condições dos pneus e dos estofados e extintor de incêndio com o prazo vencido, relembra Mota. "A vistoria é importante para sanar essas deficiências, mas, principalmente, para garantir a segurança dos permissionários e estudantes que são transportados nesses veículos", afirma Mota.

O gerente da COTAE, Marcelo Tavares, esclarece que, ao ser identificado algum problema, o permissionário do transporte tem de 10 a 30 dias para solucionar a questão e retornar à Coordenadoria para solicitar nova vistoria.

O atendimento na COTAE é realizado de segunda a sexta, das 7h30 às 11h30 e das 13h às 16h30. A meta da Semob é vistoriar cerca de 100 veículos por dia, pela ordem do número do alvará, conforme segue cronograma na tabela abaixo.

O valor que o permissionário pagará pela taxa de vistoria é de R$ 64,08 e aquele que não apresentar o veículo na data marcada pagará multa.

Mais informações podem ser obtidas pelos telefones (71) 2109-3664 e 2109-3670.

