Visitantes participam de ato cívico durante passeio no zoo

Um ato cívico entre visitantes e funcionários do Parque Zoobotânico Getúlio Vargas, em Ondina, marcou a passagem da data da Independência da Bahia na manhã de quarta-feira, 2. Às 10h, as bandeiras do estado e do Brasil foram hasteadas, acompanhadas dos respectivos hinos.



"Decidimos repetir o ato, que acontece toda primeira terça-feira do mês, em comemoração ao 2 de Julho. O objetivo é fazer com que as pessoas exerçam cidadania e patriotismo", afirmou Raiana Serra, técnica do setor de educação ambiental.



A pequena Julia Souza, 5 anos, assistiu às homenagens e disse que está aprendendo a cantar os hinos com a ajuda da mãe. "Na escola, a gente sempre canta também", afirmou a garota.



A fisioterapeuta Maira de Oliveira, 38, também aproveitou o feriado para passear com os filhos Diego, 7, e Lavínia, 4: "Diego já tem uma noção sobre a Independência da Bahia. Mesmo assim, converso sobre a importância da data com os dois".



Mas, apesar de ser área de lazer ao ar livre e uma oportunidade de fazer um programa diferente com as crianças, o zoológico de Salvador também é motivo de queixas de Maira, que reclamou da falta de conservação.



"Fico decepcionada com a situação. Infelizmente, vemos alguns viveiros precisando de cuidados, áreas com aspecto de abandono, em desuso. Um projeto de revitalização do parque seria ideal", disse.



Algumas obras de restauração estão em andamento em determinados pontos do zoológico. A jaula do urso, por exemplo, está passando por manutenção. A expectativa é que todos os reparos sejam concluídos até outubro, para o Dia das Crianças.



Para o comerciante Jailson Barreto, 45, o Palhaço Risadinha, feriados costumam ser os dias de maior movimento no zoo.



"Trabalho aqui há 20 anos, vendendo doces e brinquedos. Pelo que percebo, os feriados atraem mais público. Consequentemente as vendas aumentam", conta.



Flagrante



Durante a manhã de ontem, a reportagem de A TARDE flagrou adultos e crianças alimentando animais inadequadamente. Raiana Serra lamenta tal comportamento.



"Infelizmente, é comum por aqui. Trabalhamos para evitar essas situações. Quando encontramos alguém dando salgadinho, pipoca ou qualquer alimento nocivo à saúde dos bichos, buscamos conscientizar a pessoa, contando casos de animais que já morreram nas instalações do zoo por conta disto", explicou a técnica do setor de educação ambiental.



Apesar das ações educacionais, o zoológico não dispõe de fiscalização constante nas áreas em que os visitantes têm maior proximidade com os bichos.

