Visitantes lotam ruas do centro histórico

Uma infinidade de idiomas e sotaques tomou conta das ruas do Centro Histórico na tarde deste domingo, 15. Visitantes das mais diversas nacionalidades, que vieram a Salvador por conta da Copa do Mundo, aproveitaram o bom tempo para conhecer pontos turísticos da capital baiana.

Na rua Chile, japoneses, argentinos, colombianos, alemães, chineses, espanhóis e outros turistas desembarcavam a todo instante de ônibus particulares e táxis. Olhos curiosos e câmeras fotográficas à mão, tudo era motivo para registro: casarões, igrejas, monumentos e outras atrações.

No entanto, o que mais chamou a atenção dos "gringos" foi o Elevador Lacerda. Por volta de 16h, a procura pelo ascensor era tão grande que uma extensa fila se formou em frente à praça Cayru. Nem mesmo a espera de quase 20 minutos para conseguir vaga em uma das cabines desanimou as irmãs mexicanas Maria e Christina Ximenes.

Já arriscando um "portunhol", as duas se disseram encantadas pela capital baiana. "É uma cidade bonita. Tivemos que optar entre Salvador e Brasília. Por enquanto, acho que fizemos uma boa escolha", afirmou Maria.

Reunião

Enquanto turistas de diversos lugares se espalharam pelas ruas, os alemães transformaram a praça da Sé em ponto de encontro. Dezenas deles se reuniram e até tentaram prever o placar do jogo que acontece nesta segunda-feira, 16, na Arena Fonte Nova, contra Portugal. "Vai ser 3 x 0 para a Alemanha", disse a alemã Julia Kristen, em um português 'macarrônico'.

No local, quatro policiais alemães, que vieram a Salvador com a seleção, reforçavam a segurança dos conterrâneos. E o que era para ser uma operação discreta despertou a curiosidade dos baianos, que pediam para fotografá-los, como se fossem artistas de cinema. "Não sei quem são eles, mas são diferentes, então resolvi tirar foto", disse a assistente social Rosa Oliveira, 35.

No Pelourinho, uma multidão de turistas se aglomerou no Terreiro de Jesus. Eram tantas pessoas que baianos que passavam pelo local chegaram a suspeitar de que se tratava de uma festa.

"Estava passando pela praça da Sé, vi umas cem pessoas indo em direção ao Pelourinho e resolvi acompanhar. Achei que estava tendo algum show", disse o vendedor ambulante Jairo Santana, 65.

Na ausência de uma atração musical, carrinhos de cafezinho que mais pareciam trios elétricos fizeram a festa dos turistas mais animados, que dançaram e até inventaram coreografias.

Artistas de rua também chamaram a atenção dos visitantes, que se acotovelavam para fotografar uma estátua viva (mímico) e dezenas de baianas.

Tamanha movimentação surpreendeu a vendedora Josiane Freitas, 27. Com estoque pequeno, ela teve que correr ao supermercado mais próximo para repôr cervejas no isopor. "Vendi tanto quanto no Carnaval", brincou.

adblock ativo