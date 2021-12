Visitação a navio português em Porto de Salvador fecha mais cedo e causa tumulto

O navio-escola Sagres, pertencente à Marinha Portuguesa, está atracado no Porto de Salvador desde as 10h desta terça-feira, 27, para uma visitação gratuita. Porém, a exposição, que deveria seguir até as 17h, foi interrompida por volta das 15h, o que causou tumulto em frente ao local, já que diversas pessoas tiveram a entrada negada na porta. A visitação foi retomada uma hora depois.

Em contato com o Portal A TARDE, a assessoria do Consulado de Portugal em Salvador informou que a visitação teve que ser interrompida, pois já estava marcado para as 17h um outro evento oficial, também do Consulado, e que, apesar de iniclamente acreditarem que conseguiriam conciliar os dois, o número de pessoas para a visitação, cerca de 200, superou o esperado. Um coronel da Marinha Brasileira foi ao local explicar a situação ao visitantes.

Após a confusão, o coronel decidiu autorizar a entrada das pessoas, seguindo com a visitação até as 17h.

Frustração

A professora Poliana Rezende foi uma das pessoas que tiveram a entrada negada no navio. Ela, que estava acompanhada de seus dois filhos , de 5 e 2 anos, contou que ficou frustrada no momento da interrupção. "Questionei o horário e disseram que era ordem do comandante. Estou com meus filhos para aproveitar as férias. Minha filha de 2 anos ficou muito triste".

