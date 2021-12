Visita pública a navio da Marinha será iniciada dia 7

O Navio Doca Multipropósito (NDM) 'Bahia' - adquirido por meio de um acordo entre o governo brasileiro e francês - chegará a Salvador neste domingo, 3.

Antes de seguir para a sede da esquadra, no Rio de Janeiro, haverá uma cerimônia oficial de apresentação no Terminal Marítimo de Passageiros do Porto de Salvador, na Avenida da França, no Comércio.

A solenidade será realizada dia 6 de abril, às 9h30. No dia 7, será aberta visitação ao público, das 14h às 17h30, no mesmo local do evento, conforme informou, em nota, a assessoria do 2° Distrito Naval. Quem for visitar a embarcação terá a oportunidade de conhecer os conveses.

Conforme o capitão de corveta do 2° Distrito Naval Flávio Almeida, o NDM vai substituir o ex-Navio de Desembarque-Doca (NDD) 'Rio de Janeiro' e permitirá a passagem para a reserva do NDD 'Ceará', que vem operando além de sua vida útil.

O capitão de corveta Flávio Almeida observou que o diferencial do NDM 'Bahia' reside na sua ampla variabilidade de uso, o que justifica a sua classificação como Navio Doca Multipropósito.

A principal tarefa do 'Bahia' será levar tropas e equipamentos para navios que estão distante de suas bases originais, além de dar apoio por meio de suprimentos para áreas de desastres ambientais. "Ele se destaca por ser um navio de grande porte que tem capacidade para transportar uma expressiva quantidade de carga", explicou o capitão Flávio.

Homenagem

O nome NDM 'Bahia' não foi escolhido sem propósito. Conforme informou a assessoria de Comunicação do 2° Distrito Naval, trata-se de uma homenagem ao estado que carrega um grande significado histórico e foi o local de chegada dos primeiros portugueses que vieram ao nosso país.

Além disso, a Bahia está localizada no centro geográfico do litoral brasileiro, o que facilita o deslocamento e atuação de forças navais para o Norte/Nordeste ou para o Sul do país.

"Assim, a capital baiana será o primeiro porto brasileiro que o NDM 'Bahia' irá visitar, em sua primeira viagem pelo território nacional", frisou o capitão.

Um complexo hospitalar de 500 m², capaz de oferecer atendimento médico-odontológico, faz parte da embarcação, o que auxilia em situações de busca e salvamento.

A Marinha do Brasil possui 103 navios, dentre os quais 28 navios e submarinos fazem parte da Esquadra Brasileira, sediada no Rio de Janeiro. Na Bahia, o total é de nove embarcações, que são coordenadas pelo Comando do 2º Distrito Naval.

O investimento realizado para a transferência do navio NDM 'Bahia' foi de aproximadamente 80 milhões de euros.

