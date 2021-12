Visita a museus e ao zoo estimula crianças

Programas dinâmicos e familiares se mostram uma boa opção para estudantes integrarem conhecimento e recreação, sem esquentar a cabeça com o "estudo", numa visão mais formal. Nas férias, Salvador oferece como opção a visitação de museus e zoológicos.

Essas atividades ajudam na compreensão do conteúdo aprendido nas escolas. Para a professora Marília Pinheiro, a associação entre o lúdico e o aprendizado estimula a criança a descobrir as coisas brincando. "Muitas vezes eles aprendem mais com a provocação externa do que na sala de aula, porque em outro ambiente a prática se torna mais interessante que a teoria", explica Marília.

Entretenimento

O Museu Geológico da Bahia, localizado na Avenida Sete de Setembro, Corredor da Vitória, possui um programa que objetiva transmitir conhecimentos básicos sobre geologia, como, por exemplo, sobre as riquezas do subsolo e fósseis. O museu conta ainda com um acervo de mais de 20 mil peças para exposição.

Meteoritos, Universo, Garimpo, Minerais Radioativos, Energia dos Cristais, Gemas, Petróleo, Rochas Ornamentais e Fósseis são temáticas de exibição.

A estudante do sétimo ano, Bianca Souza, concorda que fora da escola dá pra aprender se divertindo. "Visitei o Museu Geológico com meu pai e aprendi muito sobre rochas e solo. Foi divertido e me ajudou nas aulas de geografia", disse.

O Museu de Arqueologia e Etnologia da UFBA (MAE), que fica no Prédio da Faculdade de Medicina, no Pelourinho, realiza ações que mediam e trocam conhecimentos sobre história com o público.

O propósito do MAE é colaborar com a formação da aprendizagem, trazendo reflexão sobre as tecnologias de sobrevivência, adaptação e domínio dos territórios a partir da trajetória da humanidade.

Soraia Moreira, pedagoga e mãe de Sofia (13) e Giulia (9), também acredita nos espaços de entretenimento como opção para instrução. "Costumo visitar o zoológico com as minhas filhas. Lá, elas aprendem sobre ciências biológicas e química."



Situado na Travessa Alto de Ondina, em Ondina, o Parque Zoobotânico de Salvador também oferece diversas opções de atividades que mesclam o lazer com o conhecimento. "Eu e minha irmã já estamos 'craques' em ciências. Sabemos coisas sobre vários animais. Os meus preferidos são os répteis", exemplifica Sofia.

"O Cine Zoo é o meu programa preferido, porque a gente conversa bastante sobre os bichinhos depois", declara a menina que é fascinada pelos jacarés.

