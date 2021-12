Violência espanta público da Segunda-feira Gorda

A Festa da Ribeira, também conhecida como Segunda-feira Gorda, registrou um público inferior aos dos outros anos, segundo os frequentadores e comerciantes ouvidos. Moradores acreditam que a violência seja um dos principais motivos.

"Considero hoje uma segunda-feira (20) normal. O movimento tá fraco", contou Jessé Palma, 63 anos, frequentador antigo do festejo pós-Bonfim.

Segundo o tenente da 17ª CIPM, Guimarães Costa, até as 16h o público era de 2 mil pessoas e ainda não havia registros policiais. No entanto, uma moradora que não quis se identificar, disse que a comunidade vem sofrendo nos últimos anos com brigas, som alto nos carros, uso de drogas e até sexo ao ar livre.

Sobre o som alto, a Superintendência de Controle e Ordenamento do Uso do Solo do Município (órgão da prefeitura) disse que em 2013 atendeu a 209 denúncias deste tipo na Ribeira e adjacências e que foram apreendidos 92 equipamentos.

A delegada da 3ª DT (Bonfim), Heleneci Nascimento, reconhece os problemas e disse que não é fácil controlar. "Quando a viatura se aproxima ou quando tem policias no local, isso não acontece", observou.

