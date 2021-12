Violência contra as mulheres gera cada vez mais inquéritos

A violência contra a mulher vem encontrando menos tolerância em Salvador. Enquanto em 2001, apenas 46 homens foram indiciados em inquéritos pela prática de crimes contra as mulheres, em 2008 este número cresceu 1.034%, passando a 522 casos. Este ano, somente de janeiro até julho, o número já chega a 605 ocorrências.

Três anos depois de a Lei Maria da Penha – que estipulou penas mais rigorosas para quem pratica violência doméstica contra as mulheres – ser promulgada, os dados da Delegacia de Atendimento à Mulher (Deam) indicam um avanço na conquista dos direitos do sexo feminino.

Apesar de ainda pequeno em relação à quantidade de ocorrências que chegam às especializadas todos os dias, as prisões em flagrante também só cresceram. No ano passado, agentes da Deam registraram 87 flagrantes, e este ano o número já é 107 só nos sete primeiros meses.

Processo – Até a aplicação da Justiça, de fato, ainda será necessário um longo percurso pela frente. Enquanto no ano passado a unidade especializada registrou 8.234 ocorrências, no mesmo período, apenas 6,18% desses acusados de violência praticadas contra mulheres tiveram as denúncias formalizadas na Justiça, passando de inquéritos a processos judiciais.

São histórias como a de Beatriz*, 44 anos, que após ser espancada pela terceira vez pelo marido venceu o medo e foi para a Deam-Brotas. O companheiro de 48 anos a agrediu a pauladas depois de encontrá-la num bar em companhia de amigos. Revoltada com as frequentes agressões, a mulher tentou acabar com o relacionamento três vezes. “Ele já me fez passar muita vergonha, mas agora não vou permitir mais”, diz.

Até a punição, no entanto, ela vai percorrer um longo e lento caminho. Foi o que avisou uma outra vítima sentada ao lado dela na sala de espera da Deam, anteontem pela manhã.

“Prestei queixa contra meu marido em novembro do ano passado e a delegada marcou a audiência para o mês seguinte. Eu mesma tive de entregar a ocorrência. Até o juiz decretar a prisão dele, fui agredida quatro vezes”, explicou Sandra*, que registrava uma outra queixa de uma nova agressão praticada pelo ex-companheiro.

“Quando o agressor responde em liberdade, podemos recorrer às medidas protetivas. Eles podem ser afastados da residência da vítima e, se não obedecerem, ela pode ser encaminhada ao serviço de proteção”, explicou a delegada Olveranda Oliveira, titular da Deam localizada em Periperi, unidade inaugurada ano passado, mas que somente este ano já instaurou 136 inquéritos.

A Comissão dos Direitos da Mulher da Assembleia Legislativa realizou anteontem uma audiência pública para discutir o balanço da aplicação da Lei Maria da Penha desde o início de sua vigência, há três anos. Participaram do evento a promotora Sara Gama, a defensora pública Firmiane Venâncio, a delegada Cely Carlos (Deam-Brotas), a representante da Rede de Atenção à Mulher em Situação de Violência, Francisca Schiavo.

Cidadã – Inspiradora para a criação da legislação de defesa dos direitos das mulheres, a biofarmacêutica Maria da Penha Maia Fernandes – que lutou por mais de 20 anos pela prisão de seu agressor, responsável pela tentativa de homicídio a tiros que a deixou tetraplégica – na próxima segunda-feira recebe o título de cidadã baiana concedido pela comissão. Maria da Penha ministrará palestra na Faculdade Social da Bahia (FSBA), no dia 9 de setembro, às 18h30. Com o tema Direitos Humanos, Justiça e Paz Social, a biofarmacêutica vai contar sua história de sofrimento na busca por Justiça.

Para denunciar casos de agressão à mulher:

Disque Denúncia: 3235-0000

Central de Atendimento à Mulher: 180

Defensoria Pública do Estado: 3331-3291

Deam - Brotas: 71 3116-7000/ 7001

Deam - Periperi: 71 3117-8217

Deam - Candeias: 71 3601-3504/ 3031.

