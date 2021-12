Vinte presos fogem do Complexo Penitenciário da Mata Escura

Vinte internos fugiram da Unidade Especial Disciplinar (UED), no Complexo Penitenciário da Mata Escura, na madrugada de segunda-feira, 17, Apenas Solon Vieira de Carvalho, 34 anos, o Magrão, e Anderson dos Santos Oliveira foram recapturados e enviados novamente para a UED, onde estão custodiados os presos mais perigosos do estado.

Segundo o coordenador-geral do Sindicato dos Servidores Penitenciários do Estado da Bahia (Sinspeb), Geonias Santos, os presos fugiram pela fresta da cela por onde entra luz, furaram o alambrado e a cerca que dá acesso a um matagal.

"Essa fresta tem uma proteção de acrílico, mas várias celas estão sem esse equipamento. Só os bandidos bem magros conseguem passar por este espaço", relata Geonias Santos. Os 20 internos escaparam de oito celas diferentes - cada uma abriga quatro apenados.

Para Geonias, a falta de estrutura da UED facilitou a fuga. Ele explica que a prisão é baseada no modelo das unidades norte-americanas de segurança máxima. No entanto, as falhas estruturais desse padrão são compensadas pelo sistema de videomonitoramento e pela vigilância externa.

"Na UED, a maioria das câmeras de segurança está sem funcionar e o efetivo do batalhão de guardas da PM que faz a segurança externa é insuficiente", afirma. A UED abriga réus provisórios e condenados em regime fechado, inclusive internos sob o regime disciplinar diferenciado (RDD).

Geonias Santos ainda lembra que havia 314 internos e oito agentes penitenciários de plantão, quando o ideal seria 62 servidores. "A norma do Conselho Nacional de Política Criminal e Penitenciária é um agente para cada cinco presos", afirma.

Segundo o site da Secretaria de Administração Prisional (Seap), 14 celas da UED estão fechadas para a reforma. A capacidade de 432 está reduzida a 376 vagas.

Apuração

A Secretaria de Comunicação (Secom) do Estado informou que a Seap, a Secretaria da Segurança Pública e o Departamento de Polícia Técnica realizam perícia para avaliar se houve facilitação interna na fuga.

A Seap também vai apurar as responsabilidades. Sobre a estrutura das prisões, a Secom informou que 1/4 da área do complexo penitenciário foi reformado e haverá licitação para recuperar as três áreas restantes.

Sobre o efetivo de agentes penitenciários, a Secom informou que um concurso foi realizado no final de 2014 para 490 vagas e 600 pessoas foram chamadas. Os aprovados iniciarão capacitação e devem começar a trabalhar até novembro.

