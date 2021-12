Vinte pessoas são assassinadas em Salvador e RM em 24 h

Vinte pessoas foram assassinadas entre esta quarta, 16, e esta quinta, 17, em Salvador e Região Metropolitana (RM). Entre as vítimas está o soldado da Polícia Militar (PM) Erival Santiago Ramos, de 31 anos. Ele foi morto no Conjunto Bela Vista do Lobato, onde morava.

De acordo com a Superintendência de Telecomunicações das Polícias (Stelecom), o soldado chegava em casa com outro PM, por volta de 23 horas, quando surpreenderam dois homens desmanchando um veículo. Ao perceber a presença dos policiais, os bandidos atiraram e atingiram o soldado nas costas. O outro PM não foi baleado.

Um homem foi morto nesta madrugada, por volta de 1 hora, em uma praça em Vila de Abrantes. De acordo com testemunhas, José Wilson do Carmo Santos Souza, 33 anos, foi surpreendido por um grupo de homens armados que chegaram atirando contra ele.

Outros dois homens foram mortos em Itinga nesta quarta, às 21 horas. Luan Miguel Rodrigues do Rosário, 22, e Alex Santos da Paixão Silva, 18, estavam na rua Valmir Couto, no Largo do Iraque, quando foram surpreendidos e baleados em várias partes do corpo.

Outras ocorrências

Além das 20 ocorrências registradas no boletim da Superintendência de Telecomunicações das Polícias (Stelecom), a reportagem de A TARDE localizou outras vítimas do homicídio. Carlos Sandro da Silva, de 25 anos, foi morto com um tiro no peito. Seu corpo foi localizado em uma vala próximo ao ponto da Brasilgás.



Dois homens não identificados foram mortos na Barragem de Ipitanga, na Boca da Mata. As vítimas foram degoladas. Três homens também foram assassinados em Cajazeiras VI.

