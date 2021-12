Vinte mil pinos para cocaína são apreendidos em Salvador

Vinte mil pinos para embalar cocaína foram apreendidos na madrugada desta terça-feira, 14, em Salvador. Segundo informações da Secretaria de Segurança Pública da Bahia (SSP-BA), as apreensões do material e também de cerca de 10 quilos de maconha ocorreram na Via Regional, no bairro de Castelo Branco, e na localidade do Luso, em Plataforma, no subúrbio ferroviário.

Equipes da Polícia Militar chegaram aos locais após receberam denúncias anônimas relacionadas a uma quadrilha que estaria utilizando carros roubados para o transporte de drogas. O primeiro flagrante ocorreu em um imóvel no Luso, onde estava uma parte da droga.

Em Castelo Branco, as guarnições localizaram mais entorpecentes em uma residência aparentemente abandonada. Dois homens estavam no local embalando as drogas e conseguiram fugir.

Ao todo, foram apreendidos 7 kg de maconha prensada, 2 kg da mesma droga a granel, 907 trouxas da erva embalada e 20 mil pinos que seriam usados para comercializar cocaína. Os policiais seguem à procura dos dois suspeitos.

