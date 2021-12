Vinte linhas metropolitanas têm novos pontos finais a partir de domingo

A partir deste sábado, 30, a Agência Estadual de Regulação de Serviços Públicos de Energia, transportes e Comunicações (Agerba) realiza readequação em 20 linhas metropolitanas, dando continuidade às ações de integração plena entre ônibus metropolitano, metrô e ônibus urbano.

Já neste domingo, 1º, o terminal de Mussurunga passa a ser a parada final de 19 linhas que chegam em Salvador pela avenida Paralela, e o terminal Pirajá, da linha Simões Filho x Barra, que acessa a capital pela BR-324. Com isso, os passageiros podem seguir viagem por meio do metrô pagando apenas uma passagem.

“Isso muda a mobilidade e, sobretudo, a qualidade de vida de milhares de pessoas que circulam entre Salvador e região metropolitana todos os dias. No momento em que as pessoas têm um sistema rápido, confortável e seguro à disposição, como é o metrô, elas podem saber exatamente quanto tempo elas levam no deslocamento para casa, para o trabalho”, explicou o secretário da Casa Civil, Bruno Dauster.

O prazo para a integração é de 3 horas (se a integração envolver metropolitano) e de 2 horas (se for com urbano).

adblock ativo