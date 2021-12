Vila Noel leva espírito de Natal à Praça Municipal

Ao som do coral Vozes Reveladas, a Vila Noel foi inaugurou nesta segunda-feira, 5, na praça Thomé de Souza. Um dos pontos turísticos mais visitados de Salvador está iluminado e com um cenário natalino. A entrada é gratuita e estará aberta até o próximo dia 23, das 14h às 20h.

A casa do Papai Noel conta com uma cozinha cenográfica com bonecos em movimento, além de gnomos mecatrônicos e um trenó com renas. Ainda compõem o cenário 16 árvores, animais, minicurral, fonte com roda-d’água e galinheiro. Ao todo, 27 mil microlâmpadas foram utilizadas.

Muitas pessoas que passavam pelo local foram fisgadas pelo clima natalino e não resistiram. Aproveitam a música e o cenário para registrar o momento.

O prefeito ACM Neto informou que a cada ano procura apresentar uma novidade à população soteropolitana. “Este ano a casa está ainda mais bonita”, afirmou após posar com as filhas ao lado do Papai Noel.

Ele destacou ainda que o objetivo é ter um Natal com mais brilho, mais emoção e que as pessoas possam curtir ainda mais a cidade. “A ideia é que, em cada canto de Salvador, as pessoas descubram algo ligado à época”.

A ação conta ainda com um presépio gigante no Pelourinho e iluminação cênica em todo o Centro. São 75 portais entre o Campo Grande e o Terreiro de Jesus.

Encanto

Em Salvador há quatro dias, a turista pernambucana Janaína Ferraz, 34 anos, aproveitou o momento para levar a filha Dandara, 9, à inauguração da Vila Noel.

Ela contou que visita a capital pela segunda vez e adorou a decoração. “Está deslumbrante. Muito bem organizado”, disse. Dandara não queria perder nenhum registro. “Quero guardar estas fotos de recordação”.

Diretor de Serviços de Iluminação Pública, Bruno Barral frisou que cenário natalino é um atrativo para os cidadãos baianos e turistas. “Queremos manter o espírito natalino”.

A Vila de Noel e a iluminação natalina da cidade contaram com investimento de R$ 4 milhões, segundo a secretária de Ordem Pública, Rosemma Maluf – recursos 100% municipais.

adblock ativo