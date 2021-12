Vila Infantil do Itaú ocupa praça do Campo Grande

A inauguração da Vila Infantil Itaú, na manhã deste sábado, 30, no Campo Grande, em Salvador, fez a diversão da criançada que foi à praça Dois de Julho.

Ali mesmo, a metros do caboclo símbolo da independência baiana, a instituição bancária, em parceria com a Prefeitura de Salvador, montou uma estrutura de lazer para receber os pequenos neste sábado e domingo, 31, das 9h às 15h, e também durante todo o Carnaval, entre os dias 5 e 9 de fevereiro.

O destaque da programação ficou a cargo de dez atores do grupo de teatro Stripulia, que interpretaram histórias clássicas, como Peter Pan e Chapeuzinho Vermelho, em um palco no local. O diretor artístico da Vila Infantil, Felipe Santos, explicou que a ação do Itaú tem o objetivo de incentivar o uso dos espaços públicos.

"Nosso interesse é fomentar a ocupação das praças e ninguém melhor que as crianças, que estão aprendendo agora várias coisas, para cumprir esse papel", afirmou o representante dos organizadores. "Não dava para fazer um show lotado, porque isso configura um uso predatório do espaço público. Com as crianças, incentivamos uma outra utilização", disse ainda.

Estrutura

Segundo Felipe, cerca de 50 pessoas trabalham diretamente na garantia do evento, que conta também com um circuito de ciclismo, bandas de sopro, espaço de contação de história e apresentação de fantoches.

Quem se divertiu com a ação, na manhã de ontem, foi a pequena Larissa, de dois anos e três meses. Ela, que passava pelo Campo Grande com a mãe, Laís, e a avó, Cidália, só parou quieta quando os atores fantasiados de Peter Pan, Sininho e Wendy entraram em cena.

"Minha mãe caminha todo dia aqui, aí hoje vimos acompanhar ela e nos deparamos com a Vila. Não estávamos sabendo do evento, mas resolvemos ficar. Estou adorando", afirmou a mãe de Larissa, a dona de casa Laís Santos de Jesus, prometendo voltar ao espaço.

