Vila da Esperança possui vagas para visitação até quarta-feira

O Natal da Esperança, instalado em Salvador desde o início de dezembro passado, está chegando ao fim. Para quem ainda não visitou a principal atração, a Vila da Esperança, localizada na Praça 2 de Julho, no Campo Grande, ainda pode encontrar vagas para agendamento no site www.natal.salvador. ba.gov.br. A atração estará aberta até esta quarta-feira, 6.

A vila foi concebida pelo artista plástico Pedro Caldas. A catedral, por exemplo, possui o maior túnel de luzes sincronizadas do mundo, com 310 metros de comprimento e luzes de LED em toda a extensão, dois corredores de 77 metros cada e uma cúpula central com 156 metros.

O local possui ainda jardim e fontes luminosas, árvores enroladas, presépio, pergolado iluminado e a cúpula Espelho d’Água.

Devido a pandemia do novo coronavírus, a visita à estrutura natalina neste período está sendo, exclusivamente, por agendamento através do site.

As visitações foram divididas em sessões de 50 minutos, sendo 30 deles para permanência no local, dez minutos para retirar as pessoas do local e os outros dez para higienização.

Até o dia da desmontagem, serão 37 dias de atração, com cerca de 120 mil visitantes.

