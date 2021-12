Vila Canária recebe obra de contenção de encosta

O governo do estado autorizou a obra de contenção de encostas no bairro da Vila Canária, em Salvador. A assinatura da ordem de serviço foi assinada pelo governador Rui Costa na manhã desta terça-feira, 21. Ao todo será um investimento de R$ 4 milhões, que beneficiará cerca de 100 famílias.

Entre outras medidas adotadas para garantir a segurança da população está o pagamento do aluguel social para 23 famílias do bairro que vivem em área de risco e precisarão ser deslocadas de suas casas durante a realização das obras.

O governador esteve no local da obra e disse que irá solicitar que todos os acessos sejam feitos, com corrimões e drenagem. "Agora vou solicitar para que a Embasa faça o esgotamento sanitário da região, para que as pessoas não precisem conviver com este cheiro de esgoto na frente de suas casas", completou Rui Costa.

O governo vai entregar mais duas obras de contenção de encostas, uma na Rua Onze de Julho, no bairro de Cajazeiras, e outra na primeira travessa Agda Ferreira, em Pau da Lima.

Segundo o governo essas intervenções fazem parte de um pacote de 98 obras de contenção de encostas que estão sendo realizadas na capital baiana.

adblock ativo