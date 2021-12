Vigilantes terceirizados da Ufba protestam em frente à reitoria

Os vigilantes da empresa MAP, que atuam de forma terceirizada na Universidade Federal da Bahia (Ufba), protestam desde as 8h desta quarta-feira, 28, em frente à reitoria da universidade, no bairro do Canela. Os profissionais estão em greve por tempo indeterminado, porque a empresa alega não ter mais condições de pagar os profissionais a partir desta sexta-feira, 29, devido uma dívida de R$ 15 milhões que a Ufba tem com a MAP.

Os manifestantes vão sair em caminhada pelo centro da cidade e seguem até a praça municipal em frente a prefeitura.

Segundo informações do Sindicato dos Empregados de Empresas de Segurança e Vigilância do Estado da Bahia (Sindvigilantes), no último dia 20, a empresa MAP enviou um e-mail cancelando o contrato com os funcionários. O sindicato fez uma paralisação na semana passada por 24h e não houve resposta de nenhuma das partes, por isto os trabalhadores permanecem com as atividades paralisadas desde esta terça, 27.

O Sindvigilantes afirma que os salários não estão atrasados, mas que depois desta sexta, os 338 vigilantes correm o risco de ficar 180 dias em casa, sem alimentação, salário e por último, sem emprego. O pedido é para que o salário seja pago direto pela Ufba para que os funcionários não fiquem sem receber nenhum benefício.

A manifestação acabou por volta das 11h. O intuito é que tenha novo protesto nesta quinta-feira, às 8h, na reitoria da Ufba.

