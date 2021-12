Vigilantes realizam novos protestos nesta sexta-feira

Após audiência realizada na tarde desta quinta-feira, 28, em que o patronato manteve a decisão de não pagar o adicional de periculosidade de 30% exigido pelos vigilantes, a categoria realizou novas manifestações nesta sexta-feira, 1º. Este já é o quarto dia de greve, iniciada na terça-feira, 26.

Desde as 5h, os vigilantes realizaram piquetes em diversos pontos de Salvador, impedindo a entrada de funcionários nas agências bancárias. A ação aconteceu principalmente na Cidade Baixa, Centro, Iguatemi e Avenida Paralela, conforme informações do diretor do Sindicato dos Vigilantes do Estado da Bahia, Paulo Brito.

Paulo explica que os vigilantes protestaram na porta das agências mais importantes e realizaram passeatas na capital baiana durante todo o dia. A concentração aconteceu na sede do sindicato, no bairro de Nazaré. Por volta de 9h30, a categoria protestou no local, mas o grupo se dispersou e seguiu para a frente das agências do Centro da cidade.

Uma das passeatas seguiu em direção ao Centro de Convenções da Bahia, no bairro do Stiep. "Há vigilantes fardados que estão presos lá dentro, sendo obrigados a trabalhar. Esta é uma situação de afronta à greve dos trabalhadores. Vamos identificar estas pessoas e tirar elas de lá", afirma o diretor.

A empresa de segurança MAP, responsável pelo Centro de Convenções, informou que os vigilantes estão trabalhando normalmente, por vontade própria. A empresa ressalta que não obriga nenhum funcionário a trabalhar.

De acordo com informações da Central de Polícia, houve tumulto em frente à agência da Caixa Econômica Federal no Cabula, por conta dos vigilantes que tentaram impedir a entrada de outros funcionários.

Uma nova audiência entre o Tribunal Regional do Trabalho e representantes do Sindicato dos Vigilantes do Estado da Bahia (Sindivigilantes) e do Sindicato das Empresas de Segurança Privada do Estado da Bahia (Sindesp) foi marcada para a próxima quinta-feira, 7, para julgamento do caso. A audiência, que acontece no TRT, em Nazaré, será mediada pela desembargadora Sônia França.

