Vigilantes protestam por campanha salarial em Salvador

Cerca de 100 vigilantes protestam no final da manhã desta quinta-feira, 25, em Salvador. Inicialmente, eles estavam reunidos na praça dos Veteranos, em frente ao 1º Grupamento do Corpo de Bombeiros, e seguiram pela avenida J.J Seabra, na Barroquinha. Depois, os trabalhadores foram para a avenida da França, no Comércio.

De acordo com a Superintendência de Trânsito de Salvador (Transalvador), eles estão no momento seguindo sentido Campo Grande, deixando o trânsito lento da região. Antes, eles passaram pela avenida Contorno.

Os vigilantes do estado da Bahia param as atividades por tempo indeterminado nesta quarta-feira, 24. Eles anunciaram a greve na última quinta, 18, e, segundo o Sindivigilantes, o movimento deve afetar o funcionamento de agências bancárias, shoppings, hospitais, escolas, além de outros setores.

Os vigilantes pedem reajuste de 15%, ticket refeição de R$ 20, cotas para as mulheres de 30% - por posto de trabalho-, e piso salarial de R$ 1.500. De acordo com José Boaventura, presidente da entidade, desde a última quinta, quando a greve foi aprovada, que a categoria não foi chamada pelos empresários para negociações.

