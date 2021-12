Vigilantes protestam na avenida 7 e deixa o trânsito lento

Vigilantes realizam uma manifestação, em frente à sede da Superintendência Regional do Trabalho de Emprego (SRTE), no final da manhã desta terça-feira, 16. Por conta do protesto, o trânsito está congestionado na avenida Sete de Setembro, em Salvador. A categoria bloqueia parte da pista, sentido Pelourinho.

Segundo assessoria de comunicação do sindicato, a categoria reivindica reajuste salarial, a manutenção da escala de serviço e a não demissão de funcionários por impossibilidade de deslocamento entre cidades.

Ainda conforme a assessoria, como não houve consenso, uma reunião foi solicitada com superintendência.

Após uma assembleia que está prevista para o início da tarde desta terça-feira, 16, os vigilantes pretendem seguir em caminhada em direção ao sindicato, em Nazaré.

