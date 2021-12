Vigilantes protestam em frente a shopping na ACM

Os vigilantes estão reunidos em frente ao Shopping da Bahia, na manhã desta terça-feira, 30, quando completa-se uma semana de greve da categoria. Eles estão concentrados no passeio e não afetam o trânsito na região.

Os trabalhadores reivindicam 7% de reajuste salarial, tíquete-refeição de R$ 20, cotas para as mulheres de 30% por posto de trabalho e piso salarial de R$ 1.500.

Os empresários ofereceram 1% de aumento, o que não foi aceito pela categoria. Nesta terça, acontece uma rodada de negociação entre o Sindicato dos Vigilantes da Bahia (Sindivigilantes) e o Sindicato das Empresas de Segurança Privada da Bahia (Sindesp).

Prejuízo

O sindicato dos vigilantes estima que 65% dos trabalhadores aderiram ao movimento. A greve afeta alguns serviços na Bahia, como atendimentos em agências bancárias, no Instituto Nacional do Seguro Social (INSS) e em museus do estado.

