Vigilantes invadem trilho e param metrô em Salvador

Uma manifestação de vigilantes paralisou as atividades do metrô na manhã desta quinta-feira, 2. Isso porque, um grupo de trabalhadores invadiu os trilhos entre as estações Bom Juá e Pirajá. No momento do protesto, o sistema estava funcionando normalmente e, inclusive, um dos trens do metrô precisou parar no meio do trecho para impedir um acidente.

De acordo com o presidente do Sindicato dos Vigilantes (Sindvigilantes), José Boaventura, os trabalhadores reclamam das demissões de 60 trabalhadores e atraso no pagamento dos funcionários que continuam na ativa.

"Estamos com o quadro de 100 vigilantes que estão sem receber salários e ticket-alimentação desde abril e ainda existem outros vigilantes que foram demitidos, porém a empresa não fez a homologação deles", disse o sindicalista.

Os trabalhadores são terceirizados da empresa "MJR" e prestam serviço para a CCR Metrô. A CCR Metrô Bahia informou, em nota, que a operação da Linha 1, entre as estações Bom Juá e Pirajá, foi normalizada por volta das 10h15. "A operação no trecho foi suspensa por 58 minutos depois que um grupo de manifestantes invadiu a via. Os Agentes de Segurança do metrô compareceram ao local para a retirada pacífica dos manifestantes".



A polícia foi acionada e conseguiu conter o protesto. Alguns manifestantes foram conduzidos para a 11ª Delegacia, no bairro de Tancredo Neves.

Após a desobstrução dos trilhos, o metrô voltou a operar normalmente.

