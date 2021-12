Vigilantes fazem protesto próximo ao Palácio Rio Branco

Um grupo de vigilantes fez um protesto na manhã desta segunda-feira, 28, na rua Chile, próximo ao Palácio Rio Branco, Centro Histórico de salvador.

De acordo com informações da Superintendência de Telecomunicações (stelecom), o órgão foi acionado por populares por volta das 11h10, informando que teria um incêndio no terraço do prédio histórico.

Ainda segundo o órgão, o Corpo de Bombeiros foi acionado, e assim que o agentes chegaram ao local, foi constatado que se tratava de um grupo de vigilantes que atearam fogo em pneus em sinal de protesto.

A motivação do protesto é desconhecida e as chamas já foram debeladas pelos bombeiros.

