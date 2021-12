Em greve, os vigilantes fazem um ato na manhã desta quinta-feira, 1ª, na Baixa dos Sapateiros, em Salvador. A categoria está reunida na Praça dos Veteranos, de onde pretende sair em passeata até o Ministério Público do Trabalho (MPT), no Corredor da Vitória. A previsão é que a caminhada comece às 11 horas.

Os vigilantes têm uma mesa de negociação no MPT às 13 horas. Essa é a primeira vez que o Ministério Público do Trabalho vai intermediar o dialógo com o empresariado.

Os trabalhadores já tiveram nove rodadas de negociação com o patronato, mas não houve acordo. Com isso, o MPT resolveu intervir.

Antes, os encontros também já foram intermediados pela Superintendência Regional do Trabalho da Bahia (SRT/BA), que não obteve sucesso. Os patrões oferecem 1% de reajuste e os trabalhadores pedem 7%.

A categoria está parada há nove dias, o que afeta alguns serviços na Bahia, como atendimento bancários, nas agências do INSS e funcionamento de museus.

Da Redação, com informações de Luana Almeida

Vigilantes fazem mobilização antes de negociação com empresários

