Vigilantes fazem caminhada até o MPT e congestionam o trânsito

Os vigilantes estão realizando uma caminhada pelo Centro de Salvador, no início da tarde desta quarta-feira, 7. Eles saíram da sede do SindVigilantes, em Nazaré, e seguem para a sede do Ministério Público do Trabalho (MPT), no Corredor da Vitória. Lá, eles terão uma nova roda de negociação com o patronal às 14h.

Os trabalhadores carregam bandeiras e cartazes com frases, como "Patrão, cadê o meu aumento?", além de fazer um apitaço. O ato desta quarta afeta o trânsito neste momento.

A categoria, que está em greve desde o dia 24 de maio, recebeu do patronato, durante a rodada de negociação que aconteceu nesta terça, 6, na sede do MPT, o reajuste de 3,63% retroativo ao mês de fevereiro ou 5% a partir de junho, mas a proposta foi rejeitada.

Eles reduziram o pedido de aumento para 6,44%. Antes, a proposta era de 7%. "Nós estamos trabalhando para que a greve acabe e esperamos voltar a prestar o serviço ao cidadão", disse José Boaventura, presidente do Sindicato dos Vigilantes, em entrevista à TV Bahia.

A greve dos vigilantes em todo o estado da Bahia afeta vários serviços, como o atendimento bancário, agências do INSS e museus.

