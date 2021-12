Vigilantes fazem ato no aeroporto de Salvador

Os vigilantes fazem uma mobilização nesta segunda-feira, 5, no Aeroporto Internacional de Salvador. Durante a greve iniciada no dia 24 de maio, a categoria tem feito protestos dentro de shoppings e agências bancárias convocando os trabalhadores para aderir ao movimento.

O ato desta segunda tem o mesmo objetivo. Com faixas e bandeiras nas mãos, os vigilantes fazem apitaço nos corredores do aeroporto.

Os trabalhadores não chegaram a um acordo com os empresários, que oferecem 1% de reajuste, enquanto a categoria pede 7%. O Ministério Público do Trabalho (MPT) e Superintendência Regional do Trabalho e Emprego (SRTE) estão intermediando as negociações, mas não houve sucesso até o momento.

Nesta terça, 6, terá um novo encontro entre os vigilantes e o patronal na sede do MPT, no Corredor da Vitória. A greve, que acontece desde o dia 24 de maio, está afetando diversos serviços no estado, como funcionamento das agências bancárias e do INSS.

Vigilantes fazem ato no Aeroporto Internacional de Salvador. A categoria está em greve desde o dia 24 de maio. Saiba mais no #PortalATARDE | www.atarde.com.br | #Salvador #Vigilantes #Greve #ATARDE #JornalATARDE Uma publicação compartilhada por Jornal A TARDE (@jornalatarde) em Jun 5, 2017 às 8:00 PDT

