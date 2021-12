Vigilantes da Ufba retomam atividades nesta quinta

Os vigilantes da Universidade Federal da Bahia (Ufba) retornaram as atividades nesta quinta-feira, 9, após paralisarem os trabalhos por 24h nos campi da instituição em Salvador.

>> Vigilantes terceirizados da Ufba paralisam atividades nesta quarta

>> Após paralisação de vigilantes, reitoria da Ufba suspende aulas noturnas

Ao todo, cerca de 400 seguranças da empresa MAP paralisaram nesta quarta, 8, reivindicando o pagamento de salários. Segundo a categoria, a universidade não teria repassado aproximadamente R$ 16 milhões desde agosto de 2018, destinado à remuneração dos funcionários.

Em nota, a Ufba informou que o ato dos funcionários não tem amparo contratual e, por esse motivo, irá interpelar formalmente a MAP.

Com o retorno, o funcionamento da Ufba está normalizado. As aulas noturnas, canceladas nesta quarta, também voltaram a funcionar. As unidades da instituição de ensino vão elaborar calendários de reposição das aulas que seriam ministradas na noite desta quarta, de modo a que não haja prejuízo acadêmico para os estudantes.

adblock ativo