Vigilantes da Biblioteca Pública paralisam atividades

A Biblioteca Pública do Estado da Bahia, nos Barris, está com as atividades restritas desde quarta-feira, 14, por conta de uma paralisação dos vigilantes que atuam na unidade.

Os trabalhadores terceirizados pararam em protesto contra os atrasos no pagamento dos salários.

A Fundação Pedro Calmon (FPC), que administra a biblioteca, informou em nota que o repasse da verba para a empresa deve ser realizado nos próximos dias. Enquanto isso, o atendimento ao público segue limitado a visitações guiadas já agendadas e cursos em andamento.

