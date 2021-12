Vigilante é morto durante tentativa de roubo a loja

Entregar a arma e se ajoelhar diante dos criminosos não foi o suficiente para que o vigilante José Nilton de Lima Costa, 63, escapasse com vida de uma tentativa de roubo à loja Papel e Cia da avenida Paralela na tarde desta quarta-feira, 6.

Ele foi executado com um tiro na nuca após se render, segundo o diretor do Sindicato dos Comerciários de Salvador, Antônio Sebastião. "Um amigo contou que ele entregou a arma, ajoelhou-se e pediu para não morrer. Outro bandido veio e deu o tiro", narrou o sindicalista.

Conforme relatos, pelo menos três criminosos participaram da ação. Um teria entrado na loja e rendido o vigilante, enquanto os outros ficaram do lado de fora - um destes seria o responsável pelo disparo.

O delegado Líbio Otero, do Departamento de Homicídios (DHPP), não confirmou o número de suspeitos. Ele revelou que, nas imagens das câmeras de segurança do estabelecimento, só é possível ver um.

"Aparece só um suspeito. As imagens estão sendo melhoradas para ser entregues à polícia. Sabemos que ele foi morto com um tiro na nuca e teve o revólver [calibre 38] levado. Não roubaram nada da loja", afirmou.

As testemunhas não souberam informar se os homens estavam em algum veículo ou se fugiram a pé. "Acredito que tenham subido o Saboeiro [bairro próximo à loja]", disse um rapaz, sob anonimato.

Crime aconteceu por volta das 13h (Foto: Fernando Amorim | Ag. A TARDE)

Investigação

A princípio, a morte do vigilante estava sendo tratada como latrocínio [roubo com resultado de morte], já que as informações eram de que os suspeitos teriam ido ao local para roubar o estabelecimento. Neste caso, a investigação seria conduzida pelo delegado Juvêncio Menezes, titular da 11ª Delegacia de Tancredo Neves.

No entanto, por motivo não esclarecido, o DHPP assumiu o caso. O delegado Líbio Otero, responsável pelo levantamento cadavérico, não deu detalhes sobre o crime. "Ainda não sabemos se foi assalto ou alguma situação pessoal", argumentou.

A equipe de reportagem também tentou ouvir o delegado Juvêncio, mas o celular dele estava dando caixa. O major Kley Menezes, comandante da 82ª CIPM (Paralela), não foi localizado.

Em nota, a assessoria da Polícia Militar disse que suspeitos tinham o objetivo de roubar a arma do vigilante e atiraram após ele reagir.

